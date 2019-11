O dia “D” da segunda etapa de vacinação contra o sarampo ocorrerá neste sábado (30). O público alvo é da faixa etária entre 20 e 29 anos, com esquema incompleto de imunização da tríplice viral. A vacina protege do vírus do sarampo, caxumba e rubéola.

Os bebês e crianças, maiores de 6 meses e menores de cinco anos ainda não imunizados, também poderão ser vacinados, basta procurar a Unidade de Saúde mais próxima levando a caderneta de vacinação e o cartão do SUS.

Mesmo com a intensificação das vacinas neste sábado, a equipe municipal da Saúde segue ofertando a vacina durante os dias úteis nos postos de saúde, estando 50 pontos de vacina disponíveis no município, em horário comercial.

Pessoas dos outros grupos de idades que ainda não foram imunizadas e vão viajar para outros estados também podem receber a vacina, desde que não estejam gestantes ou em tratamento de HIV e câncer.

A campanha é composta por cinco etapas, cada uma destina a uma faixa etária diferente. A primeira fase foi realizada de 07 a 25 de outubro, com foco nas crianças menores de cinco anos. Em 2020, está prevista a vacinação para o público entre 50 e 59 anos.