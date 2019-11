A Justiça decidiu revogar o pedido de prisão preventiva que existia contra Maruan Fernandes Haidad Ahmed, de 19 anos, suspeito de ser o autor de um homicídio ocorrido em um posto de combustíveis, na região da Vila Aurora, no dia 18 de novembro de 2018. A decisão foi da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso(TJ-MT), que entendeu que não há indícios suficientes da participação ou da autoria do suspeito no homicídio que resultou na morte do empresário Fábio Batista da Silva, de 41 anos.

A decisão partiu dos desembargadores Rondon Bassil Dower Filho e Gilberto Giraldelli, que seguiram o voto do relator, desembargador Juvenal Pereira da Silva, que afirmou que a perícia feita pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) nas digitais encontradas em garrafas de água e também na capa do volante do veículo usado no cometimento do crime, não eram as mesmas de Maruan Fernandes, que estava com sua prisão preventiva decretada e foragido desde o dia do crime.

O advogado do suspeito, Zaid Arbid, disse em juízo que Maruan não teria se entregado à Justiça porque havia sido ameaçado de morte por um tio da vítima, que segundo ele seria membro de uma organização criminosa, ameaça que teria sido repetida pela “convivente” dessa pessoa, e que o suspeito teria de ficar escondido na zona rural de Itiquira para não ser morto.

Segundo testemunhas, o crime aconteceu após a vítima reclamar do farol ligado da caminhonete do suspeito, que estaria incomodando muitos dos presentes no local. A vítima teria ido até o veículo e reclamado com o motorista e, assim que virou as costas e se afastou alguns metros, foi atingido por um tiro fatal disparado pelo ocupante do veículo, morrendo momentos depois no local.

Desde então, Maruan estava foragido da Justiça e agora, com a revogação do pedido de prisão que havia contra si, a expectativa é que ele se apresente e passe a cumprir com medidas cautelares em liberdade.

Um vídeo com imagens do circuito interno de segurança da conveniência, onde o crime ocorreu, mostra a caminhonete de Maruan estacionada em frente ao local com os faróis ligados, o que teria motivado a vítima a ir até o veículo exigir que o mesmo desligasse os faróis, assim como mostra o momento em que Fábio Batista da Silva é atingido pelo tiro e cai ao chão já sem reação.