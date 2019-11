Uma das primeiras a montar acampamento na frente da Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) “Luiz Henrique Dias Bulhões”, no bairro Jardim Participação, a dona de casa Elizete Gomes de Oliveira, conta que está acampada no local desde a manhã de anteontem (27) e está à procura de uma vaga para seu filho de um ano e três meses.

Segundo ela, a direção da unidade escolar tem dado toda a atenção e abriu as portas da escola para que as pessoas que aguardam por uma vaga possam beber água e usar os banheiros. “Eles até chamaram a gente para dormir na parte de dentro, mas nós temos preferido ficar por aqui mesmo, na calçada, por medo que alguém apareça e monte uma barraca. Segundo nos informaram, há 17 vagas para o 1º Agrupamento e 11 vagas para o 2º Agrupamento e essas vagas já estão preenchidas pelas pessoas que estão aqui, pois nós já nos organizamos e sabemos direitinho quem foram as primeiras pessoas que chegaram”, completou.

Situação parecida com a da também dona de casa Janaína de Souza, que procura por uma vaga na mesma unidade escolar para seu filho de nove meses, para que possa procurar por um emprego. “Eu já acampei aqui no ano passado e consegui uma vaga para meu filho de dois anos. Acho que vou conseguir a vaga, porque no ano passado consegui. Eu preciso trabalhar para ajudar em casa e é por isso que preciso dessa vaga, porque quero deixar meus dois filhos aqui”, externou.

OUTRO LADO

Questionada sobre a situação desses pais e mães que estão enfrentando o sol e a chuva à procura por uma vaga nas unidades escolares para seus filhos, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que foram repassadas orientações para os diretores das unidades para fixarem em local visível o número de vagas existente nas entradas das CMEI’s e UMEI’s, para evitar o aumento do número de pessoas acampadas nos locais, assim como para orientar essas pessoas à voltarem somente no dia 2, quando serão abertas as matrículas para novos alunos nas unidades.

Como a imensa maioria destas pessoas prefere permanecer acampadas para evitar perder a sua vaga na fila de espera, a Semed também orientou os diretores a servir café e abrir as unidades no período noturno para que os responsáveis pelos alunos não precisem dormir ao relento.

A secretaria informou ainda que, no próximo dia 9 fevereiro, devem ser entregues três novas unidades, sendo uma no Dom Bosco, uma no Jardim das Hortências e outra no Padre Rodolfo, como forma de diminuir o deficit de vagas na rede municipal, e que será aberto um período de matrícula especial para essas futuras inaugurações.

A Semed ainda informou que vai fazer um levantamento da demanda por novas vagas e as regiões mais carentes por vagas, para que futuramente sejam construídas novas unidades escolares nessas regiões.

Outra conduta adotada pelos diretores está sendo encaminhar os responsáveis para a Secretaria Municipal de Educação para levantamento de informações a fim de saber quantas crianças estão precisando de vaga (uma vez que nem toda criança nascida na cidade precisa de vaga no ensino municipal) e os bairros em que moram para analisar a demanda por setor da cidade, visando elaboração de projeto para solução nesses locais com maior quantidade de crianças.

O período de matrículas nas 67 unidades de educação que compõem a rede municipal começa no dia 2 e vai até o dia 13 de dezembro.