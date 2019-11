Foram inaugurados, ontem (28), os novos parlatórios de atendimento para os advogados na Penitenciária da Mata Grande. O ato contou com a presença do atual presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz.

Conforme repassado pelo diretor da penitenciária, Ailton Ferreira, a unidade prisional é a segunda maior do Estado e tem em sua custódia cerca de 1.500 recuperandos. Com essa população carcerária, o fluxo de advogados é intenso e a demanda de atendimento aos reclusos é constante. “Temos dois parlatórios de atendimento exclusivo para os advogados, um na Penitenciária e outro no anexo. A exemplo das inúmeras reformas, ampliações e construções em todo o complexo prisional, o parlatório da penitenciária agora também foi todo reformado trazendo modernidade, comodidade e privacidade aos recuperandos e seus patronos. A OAB/MT, sentindo a necessidade de efetuar melhorias no parlatório do anexo, propôs uma parceria conosco. A entidade forneceu os materiais e nós ficamos responsáveis pela supervisão dos trabalhos e mão de obra. As novas instalações são modernas e práticas, com câmeras, telefone para conversação, tudo isso sem prejudicar a privacidade entre o advogado e seu cliente. Agradecemos a parceria com a OAB e estamos receptivos a esses projetos que beneficiam todos aqueles que, de alguma forma, utilizam nossas instalações”, afirmou Ailton Ferreira.

“Este foi um momento ímpar para a advocacia rondonopolitana e regional. Outrora tínhamos um pseudo-parlatório insalubre e afrontoso à dignidade profissional. Agora, com o esforço conjunto dos advogados e advogadas, agentes penitenciários, professores e estudantes universitários, além de reeducandos, permitiu que houvesse um pouco mais de respeito ao exercício da advocacia. A primeira Subseção de Rondonópolis, sempre atuante, tem como meta maior a busca pela valorização dos advogados e a inauguração do parlatório representa mais um passo nesse sentido”, externou Stalyn Paniago, presidente da OAB local.

“Há tempos, a advocacia merecia o espaço que foi entregue agora. O parlatório inaugurado é condizente com a nobreza da advocacia e irá atender critérios de comunicação e segurança. Todos os envolvidos estão de parabéns. Uma conquista para os advogados e advogadas”, completou o advogado Bruno de Castro.

O novo parlatório inaugurado na penitenciária recebeu o nome de “Nelson Pereira Lopes”, em homenagem ao advogado criminalista falecido em março de 2017, após três décadas de atuação em Rondonópolis. Parlatório é o local destinado a assegurar o direito do preso à entrevista pessoal e reservada com o advogado.