Está tudo preparado para a realização do 12º Prêmio ACIR de Destaque Empresarial, a partir das 19h30 desta sexta-feira (29/11), no Caiçara Tênis Clube. A expectativa é que este seja o maior Destaque Empresarial de todos os tempos, tanto em número de segmentos, em número de premiados, como em público. O salão social do Caiçara deve estar lotado, considerando que há dias não tem mais ingressos e mesas disponíveis para o evento. A realização da premiação é da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR), que pretende reconhecer as melhores empresas da cidade, de acordo com a opinião popular captada através de pesquisa.

O evento começará com a apresentação de um vídeo mostrando como foi feita a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa ACIR (IPA). De antemão, vale lembrar que a pesquisa busca conhecer as melhores empresas em cada segmento, observando quesitos como preço, qualidade do atendimento, qualidade dos produtos e serviços e ainda cumprimento de contratos. Serão premiados hoje 109 segmentos, divididos em três categorias principais: o mercado consumidor final (pessoas físicas), o mercado organizacional (pessoas jurídicas) e o mercado agropecuarista (produtores ou fazendas). Para isso, foram ouvidos 1.059 consumidores finais, 612 pessoas do setor organizacional e 99 agropecuaristas. O diretor da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Mato Grosso (Facmat), Manoel Gomes, representando o presidente Jonas Alves, é um dos convidados para o Destaque Empresarial, além de várias autoridades políticas. Após a entrega dos troféus para as melhores empresas, o ponto alto da noite será a revelação do Empresário do Ano e da Empresária do Ano.

Completando a festa, haverá ainda um jantar e um baile com banda de música ao vivo. “O Destaque Empresarial é também uma confraternização entre os empresários, a coroação do trabalho realizado nos últimos dois anos”, adiantou o gerente-executivo da ACIR, Robson Neves, observando que a expectativa da organização é a melhor possível.