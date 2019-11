“Temos aquele antigo batalhão, inaugurado em 2001, mas que hoje só serve de apoio para a Polícia Militar e também como sede do Conselho de Segurança Comunitária (Conseg) da Vila Operária. É um local insalubre, um prédio que não tem condição nenhuma para a PM atender a comunidade. E quando você fala da Vila Operária, estamos falando de 110 bairros, 38 escolas, 51 igrejas, 20 postos de Saúde da Família (PSFs), muitos estabelecimentos comerciais, duas agências bancárias, duas casas lotéricas. É um trânsito grande de pessoas, mais de 70 mil habitantes. A comunidade merece essa atenção da segurança pública e merece um prédio com estrutura para colocar suas viaturas e fazer atendimentos”, argumenta o deputado estadual Claudinei Lopes (PSL), autor do requerimento da audiência pública.

Em junho de 2017, a 17ª Companhia de Polícia Militar da Vila Operária foi criada com a promessa de chegar a 80 efetivos. “Mas hoje não temos nem o prédio, nem metade do efetivo prometido. Já fizemos a indicação ao governo do estado para ativar ou construir um novo prédio, nem que seja em parceria com o município. Acredito que o prédio da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) daria para fazer as adaptações necessárias e instalar a companhia neste local”, sugeriu o deputado.

O chefe de gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp), Valdemir Castilho Soares, conhecido como Biliu, participou da audiência representando o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio. Ele lembrou que a Companhia Independente da PM da Vila Operária já existe no papel e opera em um espaço meio afastado da Vila Operária. “Tempos atrás, o prefeito Zé do Pátio se reuniu com o coronel Wilker e, na época, o major Cândido, hoje coronel, para tratar desse assunto. E o prefeito, assim como em outras situações de parcerias com a PM, colocou-se à disposição para manutenção do prédio e aluguel com espaço que contemplasse a PM. Essa região abrange 70 mil habitantes. É uma comunidade grande, que merece essa atenção na área de segurança pública. Ele [prefeito] está pronto para contribuir no que for de melhoria para a segurança”, garantiu Biliu.

O presidente do Conselho de Segurança da Vila Operária, Jairo Vicente, participou do evento e disse que há 12 anos luta por mais segurança na região da Vila Operária. Lembrou também que o Governo já prometeu a construção de um Batalhão. “A nossa comunidade precisa de mais segurança pública porque estamos vivendo na insegurança”, destacou Vicente.