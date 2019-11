Campeão Brasileiro de 2019, o Flamengo recebeu o Ceará, na noite de ontem, pela 35ª rodada, e saiu de campo com a 26ª vitória na bagagem. Ao apito final no Maracanã, 4 a 1 no placar e troféu entregue ao time da Gávea. Com o triunfo, o Flamengo chegou aos incríveis 84 pontos. Já o Vozão tem 37 e ocupa a 16ª posição.

O campeão brasileiro e também da Libertadores foi para cima desde o início da partida. A primeira chance rubro-negra saiu logo aos sete minutos de jogo. Diego colocou a bola na área, Rodrigo Caio fez o desvio e Willian Arão cabeceou rente à meta do Vozão. Na sequência, Reinier e Arrascaeta tentaram para o time da casa. Foi aí que a máxima do “quem não faz, leva” se fez valer no Maracanã. Aos 26 minutos, Felipe Silva apareceu na esquerda e cruzou rasteiro para Thiago Galhardo completar para o fundo das redes: 1 a 0 para o Ceará. Correndo atrás do prejuízo, os cariocas voltaram a assustar com Bruno Henrique e Reinier. A primeira tentativa explodiu na trave e a segunda parou nas mãos de Diogo Silva.