O presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR), Ernando Cabral Machado, avaliou ontem ao Jornal A TRIBUNA que o Prêmio ACIR de Destaque Empresarial, realizado há 14 anos pela entidade, incentiva e motiva as empresas da cidade a continuarem investindo em suas atividades, bem como é um atrativo para empresas que querem se fixar por aqui. Isso porque a iniciativa, segundo ele, mostra a força do segmento empresarial de Rondonópolis.

Conforme Ernando, o Destaque Empresarial é uma iniciativa que aponta, através de uma pesquisa de campo, os empresários que estão se sobressaindo na sociedade, inovando e gerando empregos. Essa realidade, conforme ele, faz com que o prêmio espelhe o que a população pensa de cada segmento empresarial. “Assim, o Prêmio ACIR é um termômetro do seu desempenho para as empresas que atuam em Rondonópolis”, enfatizou o presidente.

Diante da sua importância, o Destaque Empresarial acaba gerando grande curiosidade na classe empresarial. Não por menos, Ernando atesta que é muito forte a procura pelo evento de entrega da premiação, a ser realizado nesta sexta-feira (29/11), às 19h30, no Caiçara Tênis Clube, inclusive com mesas e ingressos já esgotados. Ele justifica que não dá para atender toda a procura existente diante da limitação de espaço físico nos centros de eventos existentes na cidade.

Ernando observa que, na verdade, toda diretoria da ACIR considera o Destaque Empresarial muito importante para a cidade, para as empresas, para os consumidores. Inclusive, pontua que a pesquisa para realização do prêmio permite a geração de um grande banco de dados do comércio, da indústria, da agropecuária e do setor de serviços da cidade. Esses dados são transformados em relatórios divididos por categorias que podem ser adquiridos pelos empresários, visando a análise e aperfeiçoamento.

Nesse contexto, o presidente da ACIR enfatiza que o Destaque Empresarial é fruto de uma pesquisa séria, com uma metodologia muito eficiente elaborada pela Universidade Federal de Rondonópolis (ex-UFMT), que entrevistou neste ano mais 1000 pessoas somente no segmento de consumidor final, sem contar os empresários no segmento organizacional. Vale dizer que a maioria das empresas não tem condições de encomendar uma pesquisa dessas em função do seu alto valor. “Esse é mais um serviço que a ACIR coloca à disposição dos empresários”, explica.

Apesar da grandiosidade da classe empresarial, refletida em um evento dessa magnitude, Ernando lamenta que a cidade de Rondonópolis sofra tanto com inúmeros entraves políticos, estruturais e de mobilidade, os quais acabam prejudicando e travando o seu desenvolvimento. “A nossa força empresarial é um coração batendo forte dentro da cidade, bombeando pujança, mas que meio estrangulado…”, lamenta.

REVISTA

A Revista do Destaque Empresarial, a ser produzida pelo A TRIBUNA, fará uma cobertura especial da festa de entrega dessa premiação, com os ganhadores e outras informações da pesquisa. Desta vez, em uma parceria com a ACIR, que circulará como encarte do Jornal para todos os seus assinantes e público leitor em geral. Estará disponível nos formatos impresso, digital e redes sociais.

O Jornal A TRIBUNA, que registrou as 11 outras edições anteriores, pretende realizar um resgate histórico da premiação através de uma retrospectiva, fazendo um levantamento dos “Empresários do Ano” de cada edição, das homenagens e mudanças feitas ao longo do tempo, dos principais pontos e atrações das festas realizadas, bem como uma ampla cobertura jornalística da edição atual.