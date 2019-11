O projeto que prevê a atualização do Plano Diretor de Rondonópolis corre o risco de não ser votado pela Câmara Municipal no decorrer deste ano. A empresa contratada pelo Judiciário e pelo Ministério Público para realizar o serviço estaria com o cronograma atrasado. A informação foi repassada ontem (26) pelo vereador Jailton Dantas (PSDB), durante a reunião da ordem do dia dos vereadores.

“Hoje [ontem] representantes da Comissão Permanente Técnica de Desenvolvimento Urbano (Codeur) e Núcleo Gestor do Município se reuniram para aprovar as minutas do Plano Diretor referentes à mobilidade urbana e perímetro urbano, porém nenhum representante da empresa contratada para esta finalidade compareceu com os projetos. A ideia era aprovar as minutas e mandar para a Câmara todo projeto do Plano Diretor. Agora, a empresa alega que tem agenda para mandar representantes de São Paulo para Rondonópolis só no dia 17 de dezembro. Porém, no dia 18 começa o recesso parlamentar. Para aprovação dos projetos ainda precisa realizar três audiências públicas”, alertou Jailton Dantas.

Ele explica que a empresa foi contratada pelo Judiciário e Ministério Público para fazer a atualização do Plano Diretor. “Esta empresa foi contratada por um valor acima de R$ 2 milhões oriundos de fundos de compensação ambiental. Há três anos ela está à frente do projeto e ainda não conseguiu concluir o serviço”, externou o vereador.