O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, deve vir a Rondonópolis nos próximos dias 28 e 29 para participar da programação da Conferência Estadual da Mulher Advogada e do Encontro Estadual da Jovem Advocacia. Ele será um dos debatedores do evento, que também trará à cidade a direção estadual da OAB e advogados de todo o estado.

De acordo com o presidente da subseção local da OAB, Stalyn Paniago Pereira, a conferência tem o objetivo de debater o Direito, fortalecer a advocacia e a entidade que os representa. “O objetivo é a valorização da advocacia no interior do estado e também no país. Estarão presentes aqui os diretores da OAB nacional e estadual, além de palestrantes de renome nacional. Além da valorização e respeito aos advogados do interior, esse encontro coloca Rondonópolis no centro de discussões de temas relevantes à advocacia e a toda sociedade brasileira”, explicou.