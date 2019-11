Depois de ter sido suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), a prefeitura de Rondonópolis fez os ajustes necessários e retomou a obra de revitalização asfáltica de vias na região da Vila Operária.

Por meio de uma medida cautelar, o TCE havia apontado um sobrepreço na obra no valor de R$ 847.640,91 pela suposta computação em duplicidade do serviço de transporte e de limpeza da obra, que representavam 17,21% do valor global da licitação, de R$ 4.603.557,26.

De acordo com a prefeitura, foram necessários ajustes no projeto visando atender às medidas técnicas apontadas pelo TCE para que as obras pudessem ser retomadas. “Fizemos as adequações, visando não prejudicar o cronograma de execução da obra”, informou a secretária Municipal de Infraestrutura, Claudine Logrado.

Ainda de acordo com a prefeitura, a empresa Tripolo, responsável pela execução da obra, já retomou os trabalhos para a aplicação do microrrevestimento, material que aumenta a vida útil do asfalto, evitando o surgimento de buracos, sobretudo depois de chuvas. “As obras foram retomadas pela empresa contratada e estão a todo vapor novamente”, disse Claudine.

A obra foi retomada pelo bairro Padre Rodolfo e os serviços voltaram a ser executados em ritmo acelerado, com a empresa trabalhando inclusive no final de semana.

Deverão ser aplicados nas ruas da região 380.772,64 metros quadrados do microrrevestimento, que assim que concluído irá beneficiar mais de 30 mil moradores.

As vias contempladas com recapeamento asfáltico com microrrevestimento ficam no quadrilátero compreendido entre os córregos Canivete e Lajeadinho, da rua José Barriga até a Avenida Bandeirantes.

Conforme a prefeitura, o prazo de execução da obra é de oito meses, mas a Tripolo já teria executado mais de 30% e a previsão é que a obra seja entregue antes do previsto.