A Câmara Municipal realizou, ontem (25), uma sessão extraordinária para votar cinco projetos do Poder Executivo que foram encaminhados em regime de urgência. Entre os projetos de lei, estava o de nº 504 que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a realizar abertura de crédito especial até o montante de R$ 107.300.000,00 junto ao Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (Finisa).

Segundo o vereador Juary Miranda (SD), os recursos serão para atender demandas de pavimentação asfáltica, construção de escolas, creches e parques ambientais. Com o recurso, deverão ser construídas escolas de educação infantil, creches e locais para desenvolvimento de atividades educativas complementares – os chamados contraturnos.

Na área de infraestrutura, estão previstos investimentos de mais de R$ 60 milhões em obras de drenagem, pavimentação asfáltica, mobilidade urbana, sinalização de trânsito, implantação de pontos de ônibus e construção de pontes.

Os recursos federais também serão destinados para obras do Parque Radialista “Luiz Fernando Campos”, obras na região do Sagrada Família que sofre com a falta de drenagem e asfalto, além de outros bairros da cidade.

O município conseguiu acesso a esses recursos do Finisa em razão de ter recebido o grau de investimento A, junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que avaliou critérios como regularidade tributária, de contribuições previdenciárias federais e à dívida ativa da União; regularidade com as contribuições de FGTS, em relação à adimplência financeira e empréstimo e financiamento, prestação de contas de convênios, estar em dia com o Portal de Convênios – Siconv e também com os relatórios de RGE das questões fiscais, orçamentárias, contas anuais, matriz de saldo, além de outros.

Além desse, foram aprovados também pelos vereadores, os seguintes Projetos de Lei: Nº 496 – Crédito Suplementar para atender manutenção das Secretarias de Receita, Educação e Habitação; Nº 501 – Crédito Suplementar, para convênio com o Consórcio Regional de Saúde; Nº 502 – Crédito Suplementar para construção, ampliação, reforma e estruturação das unidades de atenção básica; Nº 505 – Crédito Adicional Suplementar para manter as atividades administrativas do Serv/Saúde.