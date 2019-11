As empresas que receberão o Prêmio ACIR de Destaque Empresarial, na próxima sexta-feira (29/11), no Caiçara Tênis Clube, foram definidas a partir de uma pesquisa de opinião pública feita com consumidores finais, empresários e agropecuaristas. A entrega da premiação que reconhece as melhores empresas de Rondonópolis será realizada pela Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Rondonópolis (ACIR).

Faltando poucos dias para o evento, a coordenadora do Instituto de Pesquisa ACIR (IPA), Franciele Leonel, esclareceu as principais dúvidas que permeiam os critérios para definição dos ganhadores do Destaque Empresarial. Ela destaca que a pesquisa é feita pelo IPA somente com as pessoas que consumiram o serviço, avaliando quesitos como preço, atendimento, qualidade e cumprimento de contrato. Dentro disso, o entrevistado atribui nota aos serviços da empresa.

Ao todo foram avaliadas 109 categorias junto aos públicos enquadrados como consumidor final (pessoa física), organizacional (pessoa jurídica/empresários) e agropecuaristas. Assim, foram ouvidos 1.059 consumidores finais, 612 pessoas do setor organizacional e 99 agropecuaristas. “É feita essa divisão de públicos porque tem serviços que a pessoa física não utiliza. Por exemplo, uma pessoa jurídica utiliza mais os serviços de escritório de contabilidade do que a pessoa física”, explica.

Franciele Leonel reforça que os ganhadores em cada categoria não são definidos por quantidade de votos, mas por qualidade, isto é, eles precisam ser os melhores avaliados, independente da quantidade de vezes que foram indicados. “As pessoas podem confiar nessa pesquisa, pois é um trabalho sério, fruto de um estudo, não é algo aleatório, tem por trás uma metodologia, um cálculo estatístico e com produção de relatório dos resultados”, diz.

É importante observar que algumas categorias são premiadas tanto pelos consumidores finais como pelas pessoas jurídicas, pois são consumidos/avaliados pelos dois públicos de forma diferente, a exemplo de artigos de informática. Na pesquisa realizada, há o acréscimo da avaliação do cumprimento de contrato junto às pessoas jurídicas. Nesse contexto, mesmo quando se tratam das mesmas categorias, pode ter ganhadores diferentes em ambas.

A realização da pesquisa mostra que, diferente de outras iniciativas realizadas na cidade e em Mato Grosso, a conquista do Destaque Empresarial não é passível de compra, isto é, não é comercializada, e não se obtém por meio de indicação. Franciele Leonel acrescenta que também não é uma premiação exclusiva para associados da ACIR, podendo premiar qualquer empresa da cidade.

Após a festa de premiação, vale dizer que os relatórios detalhados da pesquisa, por categoria, poderão ser adquiridos pelos interessados na sede da ACIR, permitindo uma análise não apenas individual da empresa, mas dos concorrentes também.

REVISTA

A cobertura especial da festa de entrega da premiação, com os ganhadores e outras informações da pesquisa, estará na Revista do Destaque Empresarial, a ser produzida pelo A TRIBUNA, desta vez em uma parceria com a ACIR, que circulará como encarte do Jornal para todos os seus assinantes e público leitor em geral. Estará disponível nos formatos impresso, digital e redes sociais.

Tendo registrado as 11 outras edições anteriores, o A TRIBUNA pretende realizar um resgate histórico da premiação através de uma retrospectiva, fazendo um levantamento dos “Empresários do Ano” de cada edição, das homenagens e mudanças feitas ao longo do tempo, dos principais pontos e atrações das festas realizadas, bem como uma ampla cobertura jornalística da edição atual.