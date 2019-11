De acordo com o tenente-coronel Gleber Cândido, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Rondonópolis, a operação consiste, inicialmente, no reforço do policiamento na região central de Rondonópolis. “Nesse período, vamos deslocar o pessoal do administrativo para reforçar o operacional, colocando esse efetivo nas ruas. Com isso, vai haver uma intensificação do policiamento. É o que nós já fazemos todos os anos, vamos reduzir bastante o número de policiais no administrativo, deixando só a quantidade suficiente e os demais irão todos para a rua”, reiterou.

A Polícia Militar (PM) vai intensificar o policiamento nas ruas da cidade visando garantir a segurança dos rondonopolitanos durante as festividades natalinas. As ações fazem parte da Operação Final de Ano, que foi lançada na manhã de anteontem (22) na Praça Brasil, região central da cidade.

Segundo ele, a Operação Final de Ano será dividida em duas etapas, sendo que a primeira delas vai até o Natal, com o aumento do policiamento na região central da cidade, onde há um aumento grande do número de pessoas circulando e comprando no comércio.

Após a data, a Operação prossegue com o foco nos bairros, para garantir a tranquilidade das festas familiares. “Até o Natal, vamos intensificar na região do comércio. Depois, nós vamos intensificar o policiamento nas festas, pois o Ano Novo tem mais bailes, festas familiares. Aí as principais ocorrências são de confusão mesmo. As pessoas entram em férias, ficam mais em casa, fazem festas, bebem mais. Nesse caso, o objetivo é evitar as lesões corporais, os casos de crimes da Maria da Penha, e os homicídios que, infelizmente, sabemos que vidas são ceifadas por causa de brigas em festas, em bares e em residências nesse período”, enfatizou Cândido.

O objetivo da operação, segundo o comandante da PM, é aumentar a presença da polícia nas ruas, como forma de reduzir os índices de criminalidade. “O que temos conseguido reduzir muito, principalmente os roubos na região central. Com a Operação e essa potencialização do efetivo policial, o objetivo é reduzir e manter os índices de crimes num patamar tolerável, pois as pessoas de bem têm que sair de casa para fazer suas compras, os comerciantes pagam seus impostos e querem vender. E sabemos que nesse período as pessoas injetam dinheiro no comércio e a PM tem a obrigação de garantir a segurança do comprador e ao mesmo tempo a do vendedor”, completou.

Logo após o lançamento da Operação Final de Ano, o policiamento será reforçado na região central com o uso do efetivo que trabalha em motocicletas, e também contará com o efetivo que normalmente trabalha na Ronda Escolar, uma vez que a partir de agora grande parte das escolas entra em férias.