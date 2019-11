Sonho realizado! Na grande final da Libertadores, realizada na tarde de ontem (23) no Estádio Monumental de Lima, no Peru, o Flamengo escreveu mais um lindo capítulo em sua história ao conquistar o bicampeonato da Copa Libertadores. O Mengão, numa virada espetacular, venceu o River Plate por 2 a 1, com dois gols de Gabigol, que fez o sonho da imensa Nação Rubro-negra virar realidade.

NA EDIÇÃO DO JORNAL IMPRESSO, PÔSTER DO MENGÃO, CAMPEÃO DA LIBERTADORES 2019.

O JOGO

A partida começou com o Flamengo dominando as ações, tentando encontrar espaços para penetrar na defesa do River. Aos 14 minutos, Nacho Fernández chegou a linha de fundo e cruzou para a entrada da área. Borré bateu rasteiro para abrir o placar: 1 a 0. Apesar das tentativas de ataque do Rubro-Negro, os argentinos conseguiram neutralizar e terminaram a primeira etapa em vantagem no placar.

O Flamengo iniciou a segunda etapa tentando exercer uma pressão, mas o time argentino conseguia bloquear as tentativas ofensivas dos brasileiros. Aos 43 minutos, o Mengão chegou ao gol de empate. Lucas Pratto perdeu a bola e Bruno Henrique achou Arrascaeta dentro da área. O uruguaio cruzou rasteiro e achou Gabigol livre, que só teve o trabalho de empurrar para a rede: 1 a 1. Com o empate, o Rubro-Negro foi pra cima buscar a virada. Aos 46 minutos, veio o gol para explodir a Nação Flamenguista de felicidade, Após lançamento, Gabigol ganhou de Pinola e soltou a bomba de pé esquerdo para virar o jogo e decretar o título rubro-negro. Mais uma vez, a América é vermelha e preta!