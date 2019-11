O professor doutor Paulo Roberto Alves de Oliveira defendeu, com maestria, seu memorial acadêmico, na última terça-feira (19/11) para alcançar o topo da carreira docente do magistério superior. Agora, o Dr. Paulo Roberto Alves de Oliveira torna-se o primeiro professor titular do curso de Biologia e do Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN) da Universidade Federal de Rondonópolis.

Ele foi sabatinado por uma banca examinadora de titulares composta por quatro membros da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e do Instituo Federal de Mato Grosso (IFMT). Sendo presidida pelo professor doutor José Roberto Tarifa (UFMT), acompanhado das professoras doutoras Zuleika Alves de Arruda, Vânia Cristhina Nadaf e Leila Auxiliadora de Arruda Alencar, do Instituto Federal de Mato Grosso.

A defesa ocorreu no auditório do Instituto de Saúde Coletiva da UFMT em Cuiabá. Após 42 minutos de exposição oral, foram realizados os questionamentos pela Banca Examinadora e a análise dos procedimentos que culminaram na promoção funcional a Classe “E” – Professor Titular por unanimidade e com nota máxima de 100 do requerente ao cargo máximo do Magistério Superior por atender todos os critérios estabelecidos na resolução CONSEPE/UFMT, 56/2014.

Antes da decisão final, os quatro categorizados membros da banca expuseram sobre o mérito da promoção funcional com longas e oportunas observações sobre o brilhantismo, competência e a tenacidade de Paulo Roberto, como é mais conhecido no Câmpus de Rondonópolis, hoje, Universidade Federal de Rondonópolis.

Avesso às vaidades e estrelismos concernentes às pessoas detentoras de tal nível intelectual, profissional e cultural, Paulo Roberto trilhou sua trajetória acadêmica, em regime de dedicação exclusiva, sempre ancorado nos pilares basilares da igualdade, da dignidade e do respeito ao ser humano.

Representante de importante legado intelectual e profissional, sempre teve como preocupação máxima o conhecimento científico e a formação acadêmica de milhares de jovens-aprendizes, entretanto, foi além: – seu maior compromisso e ainda continua sendo é a valoração da vida humana e do meio ambiente, especialmente à preservação das plantas e de todo ciclo da vida vegetal.

Prestes a completar 30 anos de docência no ensino superior e sempre no curso de Biologia, do ICEN da UFMT, em Rondonópolis, o professor Paulo Roberto resume este momento como uma coroação de tantos esforço e dedicação à sala de aula, ao ambiente acadêmico e institucional onde passou a maior parte de seu tempo.

“São 30 anos de carreira, em uma única instituição, a UFMT. Instituição esta que tanto prezo, admiro e respeito e da qual sou fruto, desde a minha graduação em Engenharia Agronômica e por toda minha trajetória como docente do ensino superior”, atesta.

Nascido em um pequeno lugarejo da zona rural distante dos grandes centros urbanos desse Brasil gigante, Paulo Roberto é exemplo de que com esforço humano, dedicação, estudo, trabalho árduo, competência é possível mudar realidades sociais desfavoráveis. É possível transformar para melhor o ser humano e tudo o que o rodeia. Foi, assim, que nascido em uma zona rural, próxima ao Distrito de Lagoa Bonita, em Minas Gerais. Distrito, este, pertencente à cidade de Cordisburgo, terra natal do médico e escritor João Guimarães Rosa, um dos maiores contista e romancista do Século XX. Seu destino estava traçado e não poderia ser diferente.

Após uma longa jornada de estudos e experiências profissionais no Brasil e no exterior, em dezembro de 1989, ingressou na UFMT por concurso público, na classe de Assistente I. Nesta época, já possuía o mestrado em Fitotecnia, na área de concentração em Fruticultura pela Universidade Federal de Lavras.

Hoje, é doutor em Fruticultura também pela UFLA, autor de livros e vários artigos científicos na área de Botânica, Solo, Manejo Florestal e Plantas Medicinais.

Com mais esta promoção funcional de alta relevância para a academia, o Câmpus de Rondonópolis, hoje, Universidade Federal de Rondonópolis, conta com seis professores titulares. Sendo três na ativa: Prof. Dr. Ademar de Lima Carvalho (Pedagogia), Prof. Dr. José Tarifa (Geografia) e o mais novo integrante Prof. Dr. Paulo Roberto Alves de Oliveira. E, os aposentados: Profa. Dra. Cancionila Janzkovski Cardoso (Pedagogia), Prof. Dr. Javert Melo Vieira (Pedagogia) e Prof. Dr. Jorge Luiz Gomes Monteiro.