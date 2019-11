O Governo de Mato Grosso, por meio das Secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag) e de Saúde (SES), lançou o edital de pregão eletrônico para a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços médicos para atender o Hospital Regional de Rondonópolis.

Conforme edital publicado no Diário Oficial que circulou nesta sexta-feira (22.11), o pregão eletrônico n° 004/2019 prevê a contratação de empresas que disponham de profissionais qualificados para desenvolverem atividades em Clínica Médica; Atendimento de Urgência e Emergência; Infectologia; Cardiologia; Ortopedia e Traumatologia; Neurocirurgia e Neurologia; Pediatria; Cirurgia Geral; Anestesiologia; Nefrologia; Serviços de Hemodiálise e Diálise Peritoneal; Urologia; Oftalmologia; Cirurgia Pediátrica; Cirurgia Vascular; Buco Maxilo Facial; Unidade de Coleta e Transfusão (UCT); Cirurgia Plástica e Otorrinolaringologia.

De acordo com o documento, a licitação será na modalidade pregão eletrônico. As empresas interessadas em participar da seleção devem enviar as propostas de preço ao Portal de Aquisições Governamentais entre os dias 25 de novembro e 5 de dezembro. A sessão do pregão eletrônico será realizada no dia 5 de dezembro, às 9h.

FORÇA-TAREFA

Em junho deste ano, foi instituída uma força-tarefa com objetivo de dar mais agilidade aos processos de contratação referentes à Secretaria de Estado de Saúde, em especial nas áreas médica, clínica, de terapia intensiva e medicamentos. Essa força tarefa integra, juntamente à readequação estrutural de diversas unidades de saúde do Estado, o projeto de modernização dos Hospitais Regionais e das Unidades Especializadas de Mato Grosso.