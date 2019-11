O Flamengo é o campeão brasileiro de 2019. Neste domingo (24), o Rubro-negro garantiu a conquista do Brasileirão, coroando uma temporada de muitas glórias para a equipe da Gávea.

Mesmo sem entrar em campo no fim de semana, o Flamengo não pode mais ser alcançado por seus rivais no Brasileirão. Por conta da final da Libertadores, o Fla teve seu jogo pela 34ª rodada antecipado (o empate por 4 a 4 com o Vasco da Gama). Com 81 pontos, o Rubro-negro tem 13 de vantagem sobre Palmeiras e Santos e não pode mais ser ultrapassado pelos paulistas.

Esse título interrompe um jejum de dez anos do Flamengo sem ser campeão brasileiro. A última vez que o clube havia vencido o Brasileirão foi em 2009, quando foi liderado por Adriano Imperador e Petkovic. Neste ano, o Fla foi conduzido pelos gols de Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, as assistências de De Arrascaeta e Everton Ribeiro e a estratégia do português Jorge Jesus.

O título brasileiro ainda coroa um fim de semana inesquecível para a torcida rubro-negra. No sábado, o Flamengo derrotou o River Plate em Lima e se sagrou campeão da Copa Libertadores da América. No domingo, mesmo sem jogar, conquistou o Brasileirão. Com os dois troféus na mesma temporada, o Rubro-negro repetiu um feito conseguido apenas pelo Santos de Pelé, que ganhou em 1962 e 1963.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (27), quando enfrenta o Ceará, no Maracanã. A partida, que marca o reencontro do time com sua torcida, contará também com a cerimônia de entrega da taça.