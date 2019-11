A servidora pública, líder comunitária e colunista social Mara Oliveira é uma das apostas do MDB para a disputa eleitoral do ano que vem. Mara filou-se à sigla na última terça-feira (19), na capital estado, durante um ato realizado com a presença do presidente nacional da sigla, Baleia Rossi, o presidente regional Carlos Bezerra, a ex-deputada federal Teté Bezerra e o deputado estadual Thiago Silva.

Ouvida pela reportagem, Mara Oliveira destacou o apoio da direção nacional do partido em avalizar o seu nome. Ela pode disputar uma cadeira na Câmara Municipal pelo MDB, reforçando a ala feminina do partido.

Mara estava sem sigla partidária desde quando pediu desfiliação do PSL. Ela disputou eleições para uma cadeira na Câmara de Vereadores em 2012 e 2016. Em ambas as oportunidades, ficou com suplências.