O município de Rondonópolis fechou o mês de outubro com um saldo positivo de 218 empregos, com o setor de serviços apresentando o melhor desempenho, enquanto a construção civil foi o que mais desempregou no mês. Os resultados constam do relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, que também apontam que foram criados 1.639 empregos em Mato Grosso e 70.852 novos empregos no país no mesmo mês.

Segundo os dados do Caged, o setor de serviços foi o que mais empregou em outubro em Rondonópolis, tendo contratado 1.087 trabalhadores e demitido outros 959, ficando com um saldo positivo de 128 empregos. Em seguida vem o comércio, que empregou 867 pessoas e demitiu outras 796, gerando um saldo positivo de 71 empregos. A indústria da transformação também contribuiu para o resultado positivo, tendo empregado 443 pessoas, enquanto demitiu outras 383, ficando com um saldo de 60 empregos.

No outro extremo, o setor que mais demitiu no período foi o da construção civil, que admitiu 301 trabalhadores, enquanto demitiu outros 370, gerando um saldo negativo de 69 empregos, ou seja, o setor demitiu 69 pessoas a mais que contratou.

Em Mato Grosso, o saldo também foi positivo, com a geração de 1.639 empregos a mais que as demissões, com 34.518 admissões e 32.879 demissões no mesmo mês. Os setores que mais contribuíram com o resultado positivo foram o comércio, que apresentou um saldo positivo na balança de geração de empregos de 1.062 novos postos de trabalho, seguido da indústria da transformação, com saldo positivo de 349 novos empregos, e pelo setor de serviços, responsável pela criação de 263 empregos a mais que demissões.

Entre as cidades do estado, destaque positivo para Sinop, que ficou com um saldo positivo de 457 novos empregos em outubro, seguido de Sorriso, com 268, e Lucas do Rio Verde, com saldo positivo de 201 novos empregos.

Entre as cidades que apresentaram resultado negativo, os destaques são a capital Cuiabá, que demitiu 217 pessoas a mais que contratou, seguido de Campo Verde, que teve saldo negativo na balança de geração de empregos com 93 demissões a mais que as contratações.

OUTROS MESES

Os números de outubro confirmam, mais uma vez, uma recuperação lenta e gradual na geração de empregos, indo de encontro com os números dos últimos meses. Em julho passado, Rondonópolis registrou um saldo positivo de 147 empregos, com o setor de serviços puxando o resultado para cima, com 125 novos empregos, seguido do comércio, que teve saldo positivo de 75 empregos.

Em agosto, o saldo positivo foi de 211 empregos, com o setor de serviços contratando 108 pessoas a mais que demitiu, enquanto o comércio contribuiu com 45 novos empregos. Em setembro, o saldo positivo foi de 328 empregos, 159 destes advindos do setor de serviços e 112 da indústria de transformação.