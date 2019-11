Situação mais grave ocorreu na região do bairro Vila São Francisco. Ali, a água da chuva repentina arrastou um veículo, modelo HB20, até um pequeno córrego que atravessa a região. Nesse caso, também não havia nenhum ocupante no veículo.

Um dos maiores alagamentos ocorreu no início da Avenida Presidente Médici, onde as águas da chuva se acumularam, chegando a cerca de um metro de altura, arrastando alguns carros, motocicletas e até uma caminhonete por alguns metros. Por sorte, os veículos estavam vazios no momento e nenhuma pessoa se feriu, ficando só nos prejuízos materiais.

As águas resultantes da chuva também causaram danos no asfalto das ruas da cidade, como aconteceu na Otávio Pitaluga, no bairro Jardim Urupês. A forte enxurrada arrancou vários metros do pavimento e fizeram surgir enormes buracos na pista, onde o trânsito permanece interditado. Em várias outras localidades da cidade ocorreram estragos parecidos, mas em menor proporção.

OBRAS NÃO FORAM AFETADAS

Apesar do grande volume de chuva, que segundo uma leitora passaram de 125 milímetros na região do bairro Santa Cruz, ela não foi homogênea em toda a cidade, tendo uma intensidade menor em algumas regiões, como na parte alta da Vila Aurora e no Sagrada Família, o que permitiu que obras de drenagem em andamento, como a instalação de aduelas na Avenida dos Estudantes e na W11 praticamente não fossem afetadas.

Essa foi a segunda chuva forte desse período chuvoso e a previsão do tempo para os próximos dias, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu carregado de nuvens e pancadas de chuva.