O Santos entra em campo neste fim de semana com um grande objetivo em mente. Após garantir participação na Libertadores 2020, o Peixe quer sacramentar o G4, garantindo esta vaga diretamente na fase de grupos da maior competição de clubes do continente. Para isso, o time treinado por Jorge Sampaoli precisa vencer o Cruzeiro às 20 horas de hoje (23), na Vila Belmiro.

Com 65 pontos, na terceira colocação, o Alvinegro Praiano pode até ter sua pontuação alcançada pelo São Paulo, sexto colocado com 53 pontos, porém, o número de vitórias da equipe santista ainda será maior e o critério de desempate levaria o Peixe à fase de grupos. O Athletico Paranaense, quinto colocado, já está classificado para a Libertadores.

“Nossos últimos jogos foram bons. Tivemos sequência boa de vitórias, só não conseguimos contra o São Paulo. Mas vamos com muita determinação e vontade de ganhar este jogo, principalmente para nos garantir na fase de grupos da Libertadores”, disse o meia Evandro em entrevista coletiva ontem (22), no CT Rei Pelé.

A provável escalação do Peixe deve ser Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan (Diego Pituca); Alison, Carlos Sánchez e Evandro (Diego Pituca); Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

CRUZEIRO – Protagonista nas últimas vitórias do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, ao marcar dois gols, o volante Éderson espera por um confronto muito complicado para o Cruzeiro hoje, diante do Santos. O jovem atleta reconhece que a equipe estrelada vem atuando melhor jogando fora de Belo Horizonte (MG) e o duelo pode ser uma grande chance para ganhar confiança nesta reta final e evoluir ainda mais na tabela de classificação.

“Estamos jogando melhor fora de casa. Um pouco de ansiedade pelo resultado positivo e para mostrar para a nossa torcida pode estar atrapalhando. Esse jogo contra o Santos será diferente, é um adversário que se impõem dentro de campo, eles sairão para jogar, e pode ser o momento de aproveitar as brechas. Acho que os adversários jogando em casa tem tendências a sair mais para o jogo, abrem mais espaços, tentam nos atacar mais, e a gente acaba encontrando mais facilidade contra esses times”, disse o volante.

A provável escalação do time mineiro deve ser Fábio, Orejuela, Cacá, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Éderson, Marquinhos Gabriel e Thiago Neves; David e Sassá (Fred).