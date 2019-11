A Câmara Municipal de Rondonópolis realiza, nos dias 25 e 28 de novembro e no dia 2 de dezembro, a partir das 19h, audiências públicas para apresentação e debate do Projeto de Lei Orçamentária Anual referente ao ano de 2020 (LOA 2020).

A minuta do projeto calcula a receita e fixa as despesas para o próximo ano. O orçamento geral para o ano que vem é de aproximadamente 1 bilhão e 95 milhões de reais, sendo destinados R$ 891,2 milhões para a administração direta e R$ 203,8 milhões para a indireta. A LOA está prevista na Constituição Federal.

A audiência pública busca estabelecer uma relação de integração com a população, ouvindo suas opiniões e sugestões, e a comunidade tem a oportunidade de conhecer como funcionam as ferramentas de planejamento que o Município possui para definir receitas e despesas, quais as metas a serem cumpridas e as ações realizadas para conseguir atingi-las.

“É importante a participação da comunidade. Assim, ela passa a saber o que o Poder Público está planejando para melhorar a cidade, os investimentos nas diversas áreas. Todas as demandas estão nesse projeto, por isso convidamos a população para participar dessas audiências junto com a gente”, afirmou o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adonias Fernandes.