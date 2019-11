Os agentes municipais de fiscalização do trânsito, os amarelinhos, não estão aplicando notificações de infrações desde a última quinta-feira (21), por falta do talonário eletrônico. Ocorre que o contrato com a empresa que aluga os equipamentos venceu no mês de março deste ano e a Prefeitura não renovou.

“A empresa ainda forneceu os equipamentos por quase oito meses após o contrato vencido. Porém, a Prefeitura não se manifestou para prorrogar o contrato e nem abriu outra licitação para o serviço. Na última quinta-feira, a empresa recolheu os equipamentos”, disse uma fonte à reportagem.

O talonário eletrônico é um dispositivo portátil informatizado usado nas ruas pelos agentes de trânsito, substituindo com vantagens o tradicional talão impresso de multas. Sua praticidade, aliada às múltiplas funcionalidades, otimizam o processamento dos dados e permitem um melhor gerenciamento operacional do trânsito urbano.

Quase que diariamente os amarelinhos são chamados por populares para notificarem veículos estacionados na frente das garagens e vagas em estacionamento para idosos e portadores de necessidades especiais. Sem o talonário eletrônico, este tipo de serviço e aplicação de multas não têm como ser registrados.

Por meio da assessoria do Paço, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat), informou que com o fim do contrato, foi aberta uma licitação, que está marcada para o próximo dia 3.