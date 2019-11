Segundo o presidente do Colorado, Edicarlos Olegini, há poucas pessoas trabalhando nas obras e ainda há muita coisa para ser feita. Um exemplo são as cabines de imprensa e os vestiários que, conforme Edicarlos, não estão nem a meio caminho andado.

Até agora a reforma do Estádio Luthero Lopes ainda não foi concluída. A situação preocupa a diretoria do União Esporte Clube pelo fato de restar apenas dois meses para o início do Campeonato Mato-grossense de 2020 e a disputa de competições nacionais, como a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, ambos no ano que vem também.

“Essas obras já pararam, foram retomadas e a entrega foi adiada. As arquibancadas estão feias. É uma situação que vem se arrastando desde o início do ano e será que vai dar tempo de terminar?”, questionou o presidente.

O fato preocupa, pois a estreia do time rondonopolitano no Estadual do próximo ano será contra o Mixto, no dia 21 de janeiro, às 20h10, na praça esportiva.

Além disso, a equipe também precisará do Luthero para a disputa da Série D e da Copa do Brasil, uma vez que o Vermelhinho garantiu vaga por ter sido o terceiro colocado no Mato-grossense deste ano. A vaga foi aberta depois que o Cuiabá conquistou o título da Copa Verde, anteontem (20), e, com isso, se classificou diretamente para as oitavas de final da competição nacional.