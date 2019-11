A empresa EOS dos Santos Editora e Marketing foi definida em um pregão de serviços ocorrido ontem (21), na Prefeitura, para realizar a decoração de Natal em praças e vias públicas do centro de Rondonópolis. Agora, falta o prefeito assinar e dá a ordem para o começo do serviço, que tem prazo de 15 dias para o término, após a assinatura do contrato.

A princípio, foi informado pela Prefeitura que os enfeites devem começar a ser instalados no dia 25 de novembro, devendo a decoração ficar pronta no início de dezembro. Devem receber a decoração de Natal, o quadrilátero central, a Praça Brasil e o Cais.

No entanto, parceria com a iniciativa privada prevê a decoração especial também na Avenida Lions Internacional, na Vila Aurora, na Avenida Irmã Bernarda, no Conjunto São José e na Avenida Presidente Médici.

Quando o pregão foi publicado, a previsão orçamentária da decoração era R$ 138 mil, mas fachou em R$ 105 mil. Pelo projeto, a decoração irá contar com anjos e estrelas em 108 postes e colocação de arcos de luz em alguns pontos. Já na Praça Brasil, será montada a decoração e o parque infantil, com trenó do Papai Noel.