O Palmeiras se reapresentou na tarde de ontem (19), na Academia de Futebol, após o empate por 1 a 1 com o Bahia, no domingo passado (17), em Salvador (BA), pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes comandou atividades técnicas.

O atacante Luiz Adriano deu sequência ao seu cronograma específico na parte interna do centro de excelência e no gramado. Assim como o meio-campista Felipe Melo, desfalque contra o rival baiano por um edema na panturrilha esquerda.

O Alviverde volta a treinar na manhã de hoje (20), às 9h, em movimentação aberta para a imprensa. No próximo domingo (24), a partida será diante do Grêmio, na Arena Palmeiras, às 15h, pela 34ª rodada do torneio nacional.