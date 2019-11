O Vasco da Gama só volta a campo no dia 28, quando enfrentará o São Paulo no Morumbi. Até lá, a última lembrança do torcedor vai ser o empate de 1 a 1 contra o Goiás, em pleno São Januário, diante de 18 mil torcedores, anteontem (18). Fred Guarín marcou para os vascaínos e a vitória estava garantida até o último minuto dos acréscimos, quando outro colombiano, Oswaldo Henríquez, marcou contra para os Esmeraldinos.

“Faltou segurar a bola no ataque, mastigar a bola mais na frente para que naturalmente saísse um segundo gol. Nós não conseguimos fazer isso e eles ficaram cruzando, cruzando, até que numa falha acontece o gol”, analisou Vanderlei Luxemburgo.

O técnico deu folga para o elenco até amanhã (21) e reclamou de todo esse tempo parado. “Neste contexto de reta final de temporada, a gente fica meio pirado, porque a gente quer mais é jogar para acabar logo o campeonato”.

Depois do São Paulo, o Vasco retorna ao Rio de Janeiro, onde encara o Cruzeiro novamente dentro de casa. O clube não joga esta semana, pois já enfrentou o Flamengo, na quarta-feira passada (13), em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato. O jogo foi antecipado em virtude da final da Libertadores, entre os rubro-negros cariocas e os argentinos do River Plate, no próximo sábado (23), em Lima (Peru), às 16h.