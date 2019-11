A Família Ótica Exata, após 30 anos atendendo Rondonópolis e região, traz inovação: Agora será Óticas Bamboo Brasil. Mantendo a mesma qualidade no atendimento com designer clássico e arrojado, respeitando seu estilo. Com o lema: “preço baixo” Ótica Bamboo Brasil convida você para a inauguração da loja, no dia 25/11, às 17h30, na Av. Bandeirantes, 1861 – Centro.