O prédio da Unemat em Rondonópolis terá sua fachada voltada para a rua Alameda dos Coqueiros, via que liga a rua Fernando Correa da Costa ao Jardim Adriana, cortando a área do antigo aeroporto.

O secretário Municipal de Habitação, Paulo José Correia, declarou ontem (18), à reportagem, que o começo das obras de construção da sede da Unemat, em Rondonópolis, com prazo de 12 meses para conclusão, depende agora apenas da conclusão do projeto para a aprovação do Corpo de Bombeiros.

Todo o projeto arquitetônico foi elaborado pela arquiteta Juliana Pereira Zancanaro, ex-aluna da Unemat. Além dela, também participou da elaboração do projeto o arquiteto Weslley Diego Figueiredo Ramos. “É um projeto moderno que demostrará a identidade da Unemat e suas cores”, pontua Juliana Zancanaro.

A obra da Unemat será custeada pelas empresas MDM, Grupo Rondobens, Grupo Echer e Grupo Euro, numa forma de cooperação social no valor de R$ 8 milhões.

A Prefeitura entrou com a doação do terreno e também o cercamento da área que será licitado no próximo dia 27. Serão 7 mil metros quadrados de área construída com capacidade de abrigar 1.812 estudantes. No local, também terá um auditório para 300 pessoas, refeitório, dentre outros.