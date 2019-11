A multa foi aplicada no último dia 13, pelo secretário Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, mas só foi publicada no Diário Oficial de ontem (18).

O Governo do Estado multou a empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A, responsável pela gestão dos Ganha Tempos em Mato Grosso, por conta do frequente desligamento dos aparelhos de ar condicionado em todas as suas unidades. A sanção administrativa foi aplicada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e foi fixada em 5% do seu faturamento bruto.

Segundo a publicação, a multa de 5% do faturamento bruto da empresa foi aplicada “por descumprimento reiterado no contrato decorrente do frequente desligamento dos aparelhos de ar-condicionado das Unidades Ganha Tempo, implicando em prejuízo para a administração e para os usuários do sistema”.

A punição veio depois de um processo administrativo que, após um parecer da Procuradoria Geral do Estado, concluiu que a empresa estaria descumprindo o contrato com o Governo ao desligar reiteradas vezes os aparelhos de ar-condicionado.

HISTÓRICO

Anteriormente, no final do mês de julho, o Consórcio Rio Verde já havia sido multado no valor de R$ 100 mil por descumprimento de cláusulas contratuais e pela emissão de mais de 105 mil senhas supostamente irregulares, o que teria aumentado de forma fraudulenta o seu faturamento.

Além de Rondonópolis, a empresa tem contrato para a gestão do Ganha Tempo nas cidades de Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Sinop e Várzea Grande.