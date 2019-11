A pista do Anel Viário de Rondonópolis recebeu os reparos nos defeitos deixados pela obra de recuperação. O caso foi mostrado pelo A TRIBUNA e, imediatamente, provocou a reação de deputados estaduais com base eleitoral na cidade, que cobraram a qualidade da obra e conseguiram a garantia de que os reparos fossem feitos antes do serviço ser entregue ao Governo do Estado.

A recuperação do pavimento foi contratada pelo custo de R$ 5,947 milhões aos cofres públicos e teve início no último dia 19 de agosto, com a retirada de todo o asfalto antigo e sua base em quase toda a extensão do Anel Viário, que foi substituído por uma nova base e uma camada de asfalto.