Na noite de ontem (18), Cruzeiro e Avaí se enfrentaram pelo último jogo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Em uma partida equilibrada, com boas chances para os dois lados, os times ficaram no empate em 0 a 0 e somaram um ponto cada.

Com o resultado, a Raposa segue na 16ª posição, mas agora com 36 pontos – apenas um a mais do que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O time catarinense, com 18, é o lanterna.

No primeiro tempo da partida, o Cruzeiro teve o domínio da posse de bola e criou boas chances. Aos três minutos, Orejuela foi parado em boa defesa de Vladimir. Depois, após escanteio, Dodô finalizou de perna esquerda e viu a bola parar no bloqueio adversário. O Avaí, apostando em contra-ataques, levou perigo em dois lances. Aos 21, Lourenço recebeu na intermediária e arriscou a finalização, para tranquila defesa de Fábio. Logo em seguida, Lourenço levantou na área e encontrou Vinícius Araújo, que tentou uma bicicleta, mas foi parado no goleiro cruzeirense. A pressão da Raposa, no entanto, não foi abalada pelas tentativas do Leão. A equipe seguiu com boas chegadas de Thiago Neves, Daivid e Sassá, mas sem que a bola entrasse.

No segundo tempo, o jogo ficou um pouco mais equilibrado, com boas chances para os dois lados. O Cruzeiro chegou perto com David, que finalizou de esquerda na canela de Kunde, com Pedro Rocha, parado em Vladimir, e com Thiago Neves em duas oportunidades. Na última delas, aos 45 minutos, Dodô cruzou na cabeça do camisa 10, que cabeceou muito perto da trave esquerda do time catarinense. Já o Avaí chutou com Richard Franco, à esquerda do gol, e com Pedro Castro, que arriscou da intermediária e viu Fábio fazer boa defesa. Final em Belo Horizonte: 0 a 0.