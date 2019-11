Devido ao feriado do Dia da Consciência Negra, a Câmara Municipal de Rondonópolis antecipou a Ordem do Dia para hoje (19), às 8 horas e, às 14 horas, será realizada a 45ª Sessão Extraordinária convocada pelo presidente da Casa de Leis, o vereador Cláudio da Farmácia (MDB), a pedido do prefeito Zé Carlos do Pátio, para apreciação de Projetos de Lei do Poder Executivo.