Os vereadores rondonopolitanos estão divididos com relação a ideia da prefeitura de comprar uma frota de ônibus e assumir o transporte coletivo. O serviço, que é de responsabilidade da prefeitura, tem sido cedido em forma de concessão para a iniciativa privada, mas nenhuma dessas empresas têm demonstrado interesse em tocá-lo, já que sucessivas licitações deram desertas, isto é, não apareceram propostas. Líder do prefeito na Câmara, o vereador Juary Miranda (SD) vê a iniciativa com bons olhos. “Já foram feitos vários processos licitatórios e todos deram desertos. Me parece que há um chamamento para mais uma licitação. Como o serviço é de responsabilidade do Município, ele terceiriza ou faz por conta própria. Uma vez que não tem surgido interessados na proposta, eu acho que a prefeitura deve sim assumir. Não podemos é deixar o transporte coletivo abandonado, porque nós temos a classe trabalhadora e os estudantes que dependem desse serviço. O vale transporte nem os táxis e nem os Uber pegam, mototáxi não pega. Temos os idosos, os deficientes visuais, que usam da gratuidade, mas que são uma responsabilidade do poder público municipal”, ponderou.

Para ele, a municipalização poderia dar certo, caso sejam feitas algumas adequações no sistema. “Eu acho que é viável para o Município, que não é nem questão de ser lucrativo, é mais uma questão do compromisso social, porque o transporte coletivo é uma política social. Eu acho que tem que fazer um redimensionamento da malha viária urbana, criar novos terminais, porque assim fica mais barato, pois as pessoas se concentram num lugar para pegar o ônibus. Poderíamos construir uns quatro terminais nas principais regiões periféricas da cidade e um na região central, o que facilitaria para todo mundo”, sugeriu. Juary Miranda ainda sugere que se estude a possibilidade de diminuir um pouco as gratuidades que são ofertadas para estudantes, idosos, pessoas com deficiência física e mais um grande número de pessoas e categorias, o que acaba por onerar o preço da passagem para o cidadão que paga normalmente.

Já o vereador Thiago Muniz (DEM), tem um entendimento diferente e ele diz temer que isso acabe por piorar a questão da qualidade do serviço ofertado. “Eu acho que a prefeitura está caçando sarna para se coçar. Na minha opinião, o problema não é nem a aquisição dos ônibus, que sabemos que a prefeitura tem recursos para comprar. O problema é o que vem depois, é a manutenção. Vamos jogar nas costas do Município mais um serviço quando, na minha opinião, o Município tem que focar naquilo que ele já tem de responsabilidade. Daqui a um ano, os ônibus começam a dar problema, tem que dar manutenção, e isso fica mais caro para o serviço público. E corremos o risco de diminuir ainda mais a qualidade do serviço prestado para a população”, pontuou. Para ele, a melhor alternativa seria constituir uma força-tarefa para se estudar um modelo de concessão que dê mais condições e tempo de exploração do serviço para a empresa concessionária, aumentando, por exemplo, o tempo da concessão. Na licitação lançada pela prefeitura, o previsto é uma concessão de dez anos, quando ele acredita que o ideal seria ofertar uma concessão por mais tempo, como de 30 anos, para permitir que a empresa possa fazer os investimentos necessários para a melhoria do serviço. “E exigir da empresa que ganhar a modernização do serviço de transporte público da cidade. Se você dá uma concessão mais longa, a empresa pode se planejar e se pode exigir na própria concessão a questão da modernização da frota, os terminais urbanos, que é uma coisa que falta. Eu acho que aí que está o X da questão, porque a licitação está dando só dez anos para a concessão, e talvez seja por isso que está dando deserta. Mas isso é só minha opinião e eu não vou criar intransigências desnecessárias. Se o Município decidir, a responsabilidade é do prefeito e eu não tenho nada contra”, concluiu Muniz.