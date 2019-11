A prefeitura de Rondonópolis abriu licitação para a contratação de empresa para a prestação de serviço de decoração natalina nas ruas do centro da cidade. O edital, que será na modalidade de pregão presencial, já está disponível para empresas interessadas e os envelopes com as propostas serão abertos no próximo dia 21, a partir de 8h30.

De acordo com a prefeitura, a empresa a ser contratada ficará responsável por fornecer todo o material para a decoração natalina, como anjos, presépios, árvores com forma de pinheiros, o Papai Noel, as tradicionais renas, os reis magos e outros. Essa mesma empresa ficará responsável por montar toda a decoração natalina, assim como ficará responsável por possíveis manutenções e também pela desmontagem de toda a decoração ao final.

A decoração natalina, de acordo com o edital de licitação, terá que ser instalada até o dia 1º de dezembro e desmontada após o dia 6 de janeiro do ano que vem. Em anos anteriores, essa decoração era montada na região central da cidade em parceria com os empresários do comércio, mas de alguns anos para cá a prefeitura assumiu para si a responsabilidade, ficando responsável por todo o serviço e pelos custos decorrentes do mesmo.