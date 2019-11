Após o A TRIBUNA publicar uma reportagem, em sua edição de sexta-feira (15), mostrando possíveis defeitos na obra de recuperação do pavimento do Anel Viário de Rondonópolis, os deputados estaduais Sebastião Rezende (PSC) e Thiago Silva (MDB) se manifestaram a respeito e disseram que obtiveram a garantia de que o Governo do Estado não irá receber a obra com as imperfeições que já apresenta no seu pavimento. A obra teve início no último dia 19 de agosto e foi contratada a um custo de R$ 5,947 milhões aos cofres públicos. Os serviços estão a cargo da Enpa Engenharia.

Por meio de uma nota enviada à imprensa, Sebastião Rezende afirmou que entrou em contato com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, e cobrou do mesmo uma posição com relação às denúncias de má qualidade na execução das obras em questão e recebeu dele uma garantia de que o Governo do Estado não receberá a obra sem a qualidade necessária.

O deputado aproveitou para reforçar que vai continuar fiscalizando a execução das obras e lembrou que fez uma indicação ao Governo do Estado, mostrando a necessidade da construção de, no mínimo, duas rotatórias no trajeto da pista, que serviria para facilitar o trânsito de veículos de moradores da cidade, sendo uma delas no acesso à Rua Rio Branco, já próximo da BR-364.

Já Thiago Silva afirmou ter estado no local da obra e constatou a veracidade dos fatos denunciados pelo A TRIBUNA, tendo entrado em contato com o chefe da Sinfra para cobrar uma posição deste a respeito da situação e também ouviu dele que serão feitos reparos na pista para que a obra seja aceita como entregue pelo Governo. “O secretário me informou que, em função da precariedade que a pista se encontrava, foi contratado um serviço emergencial, mas na verdade a obra está sendo feita em duas etapas, sendo a primeira essa de terraplanagem, a preparação da base e essa aplicação de uma capa de asfalto. Após a conclusão dessa etapa, a partir do ano que vem, será feita uma aplicação de asfalto do tipo CBUQ numa espessura de 8 a 10 centímetros. Só então a obra estará de fato concluída. Inclusive mandei para ele a reportagem do A TRIBUNA falando da situação”, informou.