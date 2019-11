No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Santos emplacou uma sequência de sete vitórias seguidas. Vindo agora de quatro triunfos consecutivos, o elenco do Peixe quer manter essa crescente superando o São Paulo, adversário de amanhã (16), para assegurar a vaga na Libertadores do ano que vem.

“Espero que a gente mantenha esses resultados positivos, sacramentando mais uma vitória. Isso é importante para nós, importante para o trabalho. Isso mostra a evolução e o grande campeonato da nossa equipe. Isso também é bom para sacramentar, o quanto antes, esta vaga na Libertadores. Será um grande jogo e esperamos sair com mais um triunfo”, disse o zagueiro Lucas Veríssimo.

Na terceira colocação, com 64 pontos, o Alvinegro Praiano pode chegar aos 67 e não ser mais alcançado pelo Internacional, que é o sétimo colocado com 49 pontos.

A equipe santista vive sua segunda melhor sequência no Campeonato Brasileiro. Antes de enfrentar o São Paulo, o time comandado por Jorge Sampaoli venceu Bahia (1 a 0), Botafogo (4 a 1), Avaí (2 a 1) e Goiás (3 a 0). A melhor fase no Nacional foi da 7ª à 13ª rodada, quando o Alvinegro Praiano bateu Ceará (1 a 0), Atlético-MG (3 a 1), Corinthians (1 a 0), Bahia (1 a 0), Botafogo (1 a 0), Avaí (3 a 1) e Goiás (6 a 1), respectivamente.

“É importante e isso engrandece o trabalho que a gente vem fazendo. Muitas pessoas falaram que a nossa equipe não era qualificada, que não investiu tanto, mas hoje vemos nosso time na terceira colocação. Ainda temos chances pelo título, mesmo sabendo que é difícil. Mas nossa equipe cresceu muito no campeonato. Mostramos para todos que somos qualificados. Podemos conquistar mais uma vitória agora e continuar com essa boa sequência”, ressaltou Lucas Veríssimo.

Santos e São Paulo se enfrentam às 16 horas de amanhã, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Brasileirão.