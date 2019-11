A licitação que visa contratar a empresa para a construção do espaço de lazer no Parque Natural Municipal de Rondonópolis, o antigo Parque das Seriemas, na confluência das Avenidas Poguba com a Beira Rio, na Vila Goulart, com um orçamento de R$ 6,9 milhões, foi revogada pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (SD).

Conforme apurado pela reportagem, a licitação que estava em andamento não previa a construção de um lago e, a pedido do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Rondonópolis (Ippur), o prefeito revogou o processo. Ainda não existe data prevista para uma nova licitação. Porém, a princípio, a Prefeitura vinha prevendo a construção do lago.

O atual processo estava em análise, devido a um mandado de segurança que a Prefeitura foi obrigada a obedecer, pois uma empresa que foi inabilitada, por força da Justiça, teve que ser habilitada na licitação. A empresa havia sido inabilitada por falta de acervo técnico.

Atualmente, o parque é formado apenas por vegetação nativa, não podendo ser usado pela população. O valor estabelecido para a construção dos equipamentos de lazer do projeto do Ippur é de R$ 6.938.261,50, sendo os recursos que serão investidos na obra são oriundos de um acordo de compensação ambiental firmado com o município, com intermédio do Ministério Público Estadual (MPE) e Poder Judiciário, pela empresa responsável pela construção do Terminal Ferroviário de Rondonópolis.