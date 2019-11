Mesmo antes de ser entregue, a obra de recuperação do pavimento do Anel Viário “Conrado Sales de Brito”, no trecho que vai da MT-130 até a BR-364, em Rondonópolis, já apresenta defeitos e buracos em alguns pontos. A obra, que custará R$ 5,947 milhões aos cofres públicos, teve início no último dia 19 de agosto.

O trecho em questão, que aparentemente está concluído, apresenta buracos em vários pontos, alguns em maior e outros em menor escala, mas que formam uma sequência em linha reta, que deixam a entender que são defeitos na própria execução da obra.

O fato já foi percebido pelas pessoas que transitam frequentemente pelo local, que temem que em pouco tempo o pavimento se deteriore novamente, já que estamos no período chuvoso e, certamente, a água da chuva irá se infiltrar nesses pontos e danificar tanto o asfalto quanto sua base, trazendo de volta os grandes buracos na pista, e com eles todos os problemas decorrentes disso, como a volta do intenso tráfego de veículos pesados pelas ruas da cidade, que tantos transtornos causaram em um passado recente.