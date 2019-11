Os preparativos para a festa de entrega do Prêmio ACIR de Destaque Empresarial 2019 estão a todo vapor. O evento é organizado pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR) e vai acontecer no próximo dia 29 de novembro, às 19h30, no Caiçara Tênis Clube. Os interessados já podem adquirir ingressos e mesas para marcar presença nessa festividade do empresariado local.

O gerente-executivo da ACIR, Robson Neves, enfatiza que a proposta desta festa para entrega do Prêmio ACIR é promover uma noite de gala para os empresários locais, como se fosse um “Oscar” do empresariado rondonopolitano. Dessa forma, a entidade aproveita a noite de entrega dos troféus para as melhores empresas da cidade, na avaliação dos consumidores e empresários, para celebrar mais um ano transcorrido de esforços, trabalho e empreendedorismo.

Conforme Robson, a noite de premiação é aberta a toda a sociedade, não apenas para associados da ACIR, considerando que a iniciativa abrange todas as empresas de Rondonópolis, associadas ou não. Ele aponta que esse evento é uma oportunidade para os empresários levarem os sócios, as esposas, os filhos, os colaboradores. “É uma forma também dos colaboradores se sentirem homenageados porque são peça fundamental nos resultados da pesquisa que leva à empresa ao êxito”, analisa.

Robson esclareceu que a festa é bancada pela própria ACIR, com o apoio dos empresários na aquisição dos ingressos e mesas. Mesmo assim, diante do alto valor de realização, aponta que o evento é um benefício que a entidade dá aos associados, considerando que o custo é muito maior do que o valor arrecadado com a venda dos ingressos e mesas. “Essa festividade também é um meio que a Associação Comercial vê de dar um destaque maior para essas empresas que ao longo desse período investem em Rondonópolis, em treinamento, em qualidade dos produtos e atendimento para os clientes”, externou.

A festa do Prêmio ACIR vai ter o anúncio dos ganhadores nos diversos segmentos e, na sequência, vai ser servido um jantar, incluindo bebidas. Por último, haverá a Banda Comunicasom, de Primavera do Leste. “Na última edição, essa banda conduziu o público até as 4h”, lembrou Robson. O traje recomendado é o passeio completo. “Fica o convite para todos participarem, para prestigiarem essa noite de gala do empresariado rondonopolitano, com um bom jantar, incluindo bebidas, curtir boa música e em um ambiente familiar”, observou.

Vale informar que os valores dos ingressos individuais para associados e não-associados são diferenciados. Outras informações pelo telefone 3439-8000.