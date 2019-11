No mês de julho deste ano, foi costurado um acordo entre a Prefeitura, Câmara Municipal, Ministério Público Estadual (MPE) e a empresa Cidade de Pedra, para que ela continue explorando o serviço até o dia 31 de dezembro deste ano. Agora, segundo informações, o Paço Municipal já estuda a renovação do acordo até o mês de abril de 2020. Prazo necessário para a Prefeitura colocar sua frota em operação.

A Prefeitura está mesmo decidida a criar uma empresa municipal para cuidar do transporte coletivo em Rondonópolis. Conforme apurado pela reportagem, apesar de ainda tentar manter em sigilo, os trâmites para a compra de 25 novos ônibus e o aluguel de mais 25, totalizando uma frota de 50 veículos, estão sendo articulados. No entanto, a empresa municipal tem previsão para começar a operar somente no primeiro quadrimestre do ano que vem.

Hoje, a Cidade de Pedra ainda está em operação porque a Prefeitura paga por quase todas as gratuidades do serviço, menos a do idoso. E o compromisso é que esse pagamento continue pelo menos até o mês de dezembro próximo. Além disso, o prefeito autorizou a cobrança de 25% da integração, que antes era gratuita até o período de uma hora. O subsídio também inclui o município a custear 100% do passe estudantil.

No dia 16 de outubro, a Câmara Municipal aprovou um projeto de autoria do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) que pede a autorização da Casa de Leis para contratar, junto ao Banco do Brasil, um empréstimo de R$ 10 milhões para compra de ônibus para o transporte coletivo.