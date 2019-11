A Polícia Judiciária Civil (PJC) ainda não tem pistas que levem ao paradeiro do garoto Samuel Victor da Silva Gomes Carvalho, desaparecido desde o último dia 20 de outubro, e continua com suas investigações. Os investigadores não descartam nenhuma possibilidade e ainda mantém a esperança de desvendar o caso e encontrar o garoto com vida.

De acordo com o delegado regional da PJC em Rondonópolis, João Paulo de Andrade Farias, os investigadores já fizeram todas as buscas possíveis tanto no bairro onde o menino morava como no Ribeirão Arareau e nada encontraram, mas as investigações prosseguem.