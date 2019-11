De acordo com o parlamentar, existe a suspeita de que após a troca dos hidrômetros, que vem sendo feita em vários pontos do município, é possível que esteja havendo um acúmulo de ar na rede e que isso pode estar sendo contabilizado na conta de água.

“São várias notícias que estão sendo veiculadas nos canais de comunicação do país e que dão conta deste problema. Reportagens apontam contribuintes pagando, em muitas oportunidades, mais por ar do que pela própria água consumida e isso pode ser resolvido com o filtro de ar. Nossa proposta é que o Sanear instale estes filtros de maneira conjunta com a troca dos hidrômetros que está sendo feita em várias casas e comércios”, disse o vereador.

Ele explica que medidas semelhantes ao que propõe para Rondonópolis já foram procedidas em várias cidades do Brasil, inclusive em Cuiabá. “Na capital do nosso estado, todos os hidrômetros que são trocados, o que considero importante para modernização do equipamento, obrigatoriamente já são instalados com esses filtros que funcionam na prática como bloqueadores da passagem do ar até os componentes de medição”, explicou.