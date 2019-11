Servidores da antiga Superintendência de Campanha de Saúde Pública (SUCAM), hoje a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), reivindicam do Governo Federal um plano para ajudar profissionais intoxicados pelo trabalho no combate a endemias. O problema foi exposto por um dos funcionários da antiga Sucam que ainda está em atividade, porém cedido ao Município, no caso o Joel Vieira Barbosa, em visita à redação do A TRIBUNA.

Segundo Joel, essas pessoas que trabalharam para o órgão estão perdendo direitos, com aposentadorias defasadas, entre outros problemas. Ele aponta que muitos funcionários não possuem mais dinheiro para pagar por um plano de saúde para tratar da intoxicação por veneno, pois desde a fundação da Sucam, em 1957, até a década de 1990, não se usavam máscaras para proteção no uso dos produtos, uma vez que o órgão não os fornecia.