Os temas que serão abordados na palestra ganharam notoriedade no Brasil após o Supremo Tribunal Federal (STF), no último dia 7, ter derrubado a possibilidade de prisão de condenados após segunda instância, alterando um entendimento adotado desde 2016 pela própria Corte.

O juiz de Rondonópolis Wanderlei José dos Reis, pós-doutor e doutor em direito e mestre em direito constitucional, vai realizar uma palestra no próximo dia 21 de novembro, às 19 horas, na Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Rondonópolis, com o tema “Princípio Constitucional da Presunção e Inocência” e “Prisão em 2ª Instância e suas Perceptivas”. Os interessados em acompanhar a palestra poderão fazer as suas inscrições na OAB, a partir da doação de um quilo de alimento não perecível, que será repassado a uma instituição de caridade.

Com a medida, os condenados que foram presos com base na decisão anterior poderão recorrer aos juízes que expediram os mandados de prisão para serem libertados. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o julgamento terá impacto na situação de 4,8 mil presos.

Os principais condenados na Operação Lava Jato também estão sendo beneficiados, a exemplo do que ocorreu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro José Dirceu, colocados em liberdade um dia após a decisão do STF. Segundo o Ministério Publico Federal (MPF), cerca de 80 condenados na operação serão atingidos.

PERFIL

Doutor Wanderlei dos Reis é cidadão rondonopolitano e atua como titular da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, bem como atuou como juiz eleitoral titular da 46ª Zona Eleitoral de Rondonópolis à frente das Eleições de 2014 e 2016.

É membro titular-vitalício da Academia Mato-grossense de Letras (AML) e Academia Mato-grossense de Magistrados (AMA). É professor formador da ENFAM (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados) e da Escola Superior de Direito de Mato Grosso (ESMAGIS-MT). Está radicado há mais de seis anos em Rondonópolis.

Penalista e constitucionalista, é articulista de revistas jurídicas do Brasil, Europa e EUA com mais de 150 artigos publicados. Já foi capa da revista jurídica Consulex ao lado de Luiz Flávio Gomes e Damásio Evangelista de Jesus, considerados grandes nomes do direito penal no país.

O magistrado já publicou nove livros: Controle de Constitucionalidade: “Teoria e Evolução”, “Recursos Penais”, “Temas de Direito Penal”, “Diretoria de Foro e Administração Judiciária”, “Toga e Pelerine”, “Direito Penal para Provas e Concursos (4ª ed.)”, “Tribunal do Júri”, “Tutela Penal Ambiental” e “Princípios Constitucionais”.

No seu currículo de mais de 100 páginas, o magistrado também é graduado em ciências e matemática (ênfase em informática), tem mais de dez especializações jurídicas (e uma em educação) e mais de 100 cursos de extensão universitária, além de MBA em Poder Judiciário pela FGV Rio.