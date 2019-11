A Prefeitura de Rondonópolis realiza, no próximo dia 28 de novembro, às 9h, licitação Tomada de Preço 045/2019, na modalidade Menor Preço para reforma de 19 unidades de saúde do município, entre elas Postos de Saúde da Família (PSFs) da zona rural, urbanos e a reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O valor total das obras está orçado em aproximadamente R$ 2 milhões, a maior parte com recursos próprios do município. A sessão será realizada na Sala de Licitações da Prefeitura. A notícia foi divulgada ontem pela assessoria do Paço Municipal.

O Departamento de Licitações informa que o edital pode ser retirado pelos interessados na sede da Prefeitura, no horário de atendimento, das 13 às 17h, ou pela internet.