A segunda etapa de vacinação contra sarampo acontecerá de 18 a 30 de novembro, tendo como foco o público da faixa etária entre 20 e 29 anos, mas os bebês e crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias poderão ser vacinadas, uma vez que a meta dessa faixa ainda não foi atingida em Rondonópolis.

Pessoas de outras idades que irão viajar também podem procurar, em qualquer data, uma unidade de saúde para receberem a vacina, desde que não estejam gestantes ou em tratamento de HIV e câncer.

São duas doses com intervalo mínimo de 30 dias, caso tenha de um ano até 29. Quem tomou apenas uma das duas doses, também precisa completar a caderneta de vacinas. As pessoas maiores de 30 anos e menores de 49, recebem apenas uma dose.

Conforme divulgado pela prefeitura, todos postos têm vacina Tríplice Viral que protege contra caxumba, rubéola e sarampo, sendo 50 pontos de vacina disponíveis no município. Ao ir até uma unidade, é necessário levar o cartão de vacina para verificação das doses. Em caso de dúvidas, o ideal também é procurar um dos postos de saúde.

Ainda não há surto em Mato Grosso, mas é necessário vacinar para evitar que algum caso de sarampo ocorra, principalmente por ser altamente contagiosa e fatal, sendo a vacina o único meio de evitar a doença, pois não há tratamento, apenas remédios que são utilizados para diminuir o desconforto dos sintomas.

A transmissão do vírus ocorre por meio de tosse, fala, espirro e até pela respiração, podendo ocorrer no intervalo de quatro dias antes ou após a aparição de manchas vermelhas pelo corpo da pessoa infectada. Entre os sintomas está mal-estar intenso, irritação nos olhos, nariz entupido ou escorrendo e febre acompanhada de tosse.

No início, de três a cinco dias após o contágio, pode aparecer manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas, depois as manchas se espalham pelo corpo.

Ao todo, serão cinco etapas, uma para cada faixa etária. A primeira fase foi realizada de 07 a 25 de outubro com foco nas crianças menores de cinco anos. Em 2020, está prevista a vacinação para o público entre 50 e 59 anos. (Com assessoria)