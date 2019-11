De acordo com o comunitário, nestes quase 60 anos de fundação, a Escola 13 de Junho recebeu estudantes que hoje formam as comunidades de profissionais, como médicos, advogados, contadores, administradores, professores, empresários, dentre outros que atuam na cidade.

“Meu pai Benedito Duarte Libânio, o Benê, chegou em Rondonópolis no ano de 1971. Neste mesmo ano, começou a atuar como professor na Escola 13 de Junho, que tinha sua sede onde hoje é a Escola Marechal Dutra. No ano de 1971, foi despejada do local. Após uma luta incansável da sua direção e também do meu pai, os empresários Áureo Cândido e William de Moraes doaram, na época, o imóvel onde a escola funciona até os dias atuais. Hoje, eu também ofereço aulas de judô na unidade. Faço parte da história da escola, assim como centenas de moradores de Rondonópolis, a quem eu conclamo para entrarem nesse movimento”, disse.

“Quero chamar todos aqueles que fizeram parte desta história para lutar pela Escola 13 de Junho. Com a população unida, teremos sucesso. Uma prova da movimentação da população que teve resultado foi a luta em prol da Santa Casa, que está tendo resultados. Agora vamos lutar pela educação da nossa cidade”, externou.

A instituição de ensino já divulgou nota informando que vai encerrar as suas atividades em Rondonópolis no final desse ano.

Fundado em 11 de junho de 1960, o 13 de Junho é considerado o primeiro colégio particular não-confessional de Rondonópolis e sempre se destacou pela qualidade do ensino praticado.

No entanto, dificuldades econômicas e a forte concorrência do mercado educacional na cidade acabaram por levar a sua direção a fazer o anúncio do seu fechamento, a partir do final do ano eletivo de 2019.