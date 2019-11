Com um orçamento de R$ 6,938 milhões, a contratação da empresa para a construção do espaço de lazer no Parque Natural Municipal de Rondonópolis, o antigo Parque das Seriemas, na confluência das Avenidas Poguba com a Beira Rio, na Vila Goulart, ainda está em análise pela comissão de licitação.

O valor estabelecido à construção dos equipamentos de lazer do projeto do Ippur é de R$ 6.938.261,50, sendo os recursos que serão investidos na obra oriundos do acordo de compensação ambiental firmado com o município, com intermédio do Ministério Público Estadual (MPE) e Poder Judiciário, pela empresa responsável pela construção do Terminal Ferroviário de Rondonópolis.

De acordo com a gerente do Ippur, Cláudia Lugli, os equipamentos serão construídos numa área do parque que fica próxima da rotatória da avenida Otaviano Muniz e Poguba. “Os equipamentos serão instalados no espaço que, que conforme o estudo de zoneamento que foi feito, é permitido ter intervenções, receber construções”, repassou.